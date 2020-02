Prunksitzung in Oberbexbach : Bei der MGM ging’s volle Kraft voraus

Foto: Sebastian Dingler 7 Bilder Stimmung bei der Sitzung der MGM.

Oberbexbach Der Karnevalsverein „Mer gehn metsamme“ hat bei seiner Prunk- und Galasitzung bewiesen, dass er richtig gut aufgestellt ist. Dafür stand das vielfältige Programm: von beeindruckenden Tanzeinlagen bis zu tollen Büttenreden.



„Volle Kraft voraus“ lautete das Motto des Oberbexbacher Karnevalsvereins „Mer gehn metsamme“ (MGM) bei der Prunk- und Galasitzung, die am Samstag wie immer zur närrischen Zeit 19:11 Uhr im Oberbexbacher Volkshaus begann. Nach dem Einmarsch standen als Erstes der Elferrat, die Garden und die Vertreter des befreundeten Bexbacher Karnevalsvereins „Die Blätsch“ auf der Bühne: Deren Prinzenpaar Stephan II. vom Gelben Wagen und Sabine III. sowie der Vorsitzende Christian Prech, womit dann also gleich auch der Bexbacher Bürgermeister dabei war.

Als erste Tanzeinlage erschienen die Piccolini, also die noch ganz jungen Vereinsmitglieder, verkleidet als Pinguine, die noch nicht so ganz koordiniert über die Bühne sausten. Was aber umso süßer wirkte und eine Zugabe nach sich zog. Wie weit man mit neun beziehungsweise elf Jahren schon sein kann, zeigten Lena Stoffel und Celine Fries, die mit ihrer Akrobatik überzeugten. Das Tanzmariechen Sophie Gafurow setzte noch eins drauf – unglaublich, wie beweglich sie war, wie sie ein Bein ganz nach oben abwinkeln konnte. Zunächst etwas schwerer, aber dann dennoch richtig in Fahrt kam der anschließende Sketch von Lars Breme und Mirco Köhler, die das Gespräch zweier Angler nachstellten. Da brauchte man schon ein wenig Geduld, genau wie beim Angeln, bis dann doch die Gags an Land gezogen wurden.

Info Die Akteure bei der MGM-Sitzung Sie haben bei der Prunksitzung der MGM mitgewirkt: Sitzungspräsident: Patrick Weber; Tanz: Piccolini, Lena Stoffel und Celine Fries, MGMchen, Juniorengarde, Rippcher, Nolimits, MGM-Garde, Ehrengarde Dengmerder Narrenzunft, Majorettes, Männerballett; Tanzmariechen: Amelie Kunz, Sophie Gafurow, Jana Schöner und Jasmin Baurath; Bütt: Lars Breme und Mirco Köhler (Angler), Mandy Siegrist (Drama-Queen), Anja Donauer und Johannes Steimer (Mutter und Sohn), Patrick Weber (Abortsmann vom Volkshaus), Gregor Müller (Baby), Jelena und Martin Fricker (Tochter und Vater); Gesang: Betschbacher Buwe (Patric Breme, Wolfgang Johann, Lars Schneider, Sebastian Conrad und Patrick Weber); Musik: Herbert Dahl.

Große Stimmung kam dann wie immer beim Auftritt der Betschbacher Buwe auf, die zuerst die Vereinshymne sangen, dann noch ein Seemannslied („Leinen los“) und ein Heimatlied („Es gebt kenn Wort“). Beim Schautanz kam dann die zweitjüngste Garde auf die Bühne, die MGMchen, die zu seemännischen Liedern (siehe Motto) so gut tanzten, dass auch für sie Zugabe gefordert wurde.

Die „Betschbacher Buwe“ sorgten für tolle Stimmung. Foto: Sebstian Dingler

Dann erschien die erste Büttenrednerin im Programm, die erst 13-jährige Mandy Siegrist als „Drama-Queen“. Sie überzeugte vor allem mit einer unglaublichen Coolness. Die ersten Gags zündeten nicht gleich? Kein Problem für die junge Karnevalistin aus Rohrbach, die sich nullkommanull aus der Ruhe bringen ließ. Absichtlich schief eine Whitney Houston-Ballade zu singen, das muss man sich auch erst mal trauen. Am Ende brachte sie den ausverkauften Saal sogar zum Mitsingen. Tanzmariechen Jana Schöner und anschließend die Juniorengarde lieferten hochklassige Einlagen ab, ehe Anja Donauer und ihr Sohn Johannes Steimer eine ganz starke Büttenrede hielten. Sie schafften es, dass zum ersten Mal an dem Abend das „Uiuiui-Auauau“ erklang.

Die Rippcher sorgten beim Showtanz für Stimmung, weil sie sich als Omas verkleidet hatten und trotzdem den Gang Nam Style tanzten. Für noch mehr Jubel sorgte die Ehrengarde der Dengmerter Narrezunft, die in historischen Uniformen und einem Holzgewehr einen närrischen Tanz vollführte. Die MGM-Juniorengarde tanzte eine Choreografie zum Thema Banküberfall, ehe in guter Tradition der Sitzungspräsident Patrick Weber als Abortsmann in die Bütt stieg. Er musste tatsächlich erstmal um Ruhe bitten. Einige Gäste waren offenbar gar nicht am Geschehen auf der Bühne interessiert und unterhielten sich lieber lautstark. Nachdem der Abortsmann nach allen Seiten ordentlich ausgeteilt hatte (Parteien, Pfälzer, Bundesbahn) schloss er mit versöhnlichen Worten: „Es geht uns so gut wie nie vorher. Als ich uff die Welt kumm bin, war e 70-jähriger Mann statistisch nach fünf Johr dod. Heit kaaft er sich a Harley.“

Anja Donauer und ihr Sohn Johannes Steimer hielten eine starke Büttenrede. Foto: Sebastian Dingler

Das Tanzmariechen Jasmin Baurath lieferte danach eine tolle Einlage ab, während die „Nolimits“ einen Teil aus dem Musical Mary Poppins auf die Bühne brachten. Nach der Pause zeigte die MGM Garde, 16 Mädchen, einen sehr akkuraten Marsch-Tanz. „Die han sich gut gemacht“, meinte da einer aus dem Publikum.