Stattliches Lebensalter Karl Link aus Bexbach feierte seinen 103. Geburtstag

Karl Link selbst besucht sieben Jahre lang die Schule in Bexbach. Dann, 1939, wird er zum Arbeitsdienst bei Worms eingezogen. In der Folge geht es zum Militär und zu Einsätzen in Frankreich, Jugoslawien und ab 1941 in Russland. Im April wird er in Sewastopol schwer verletzt, 1944 in der Normandie wird er gefangen genommen und bleibt bis Heiligabend 1947 in britischer Kriegsgefangenschaft.