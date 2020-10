Firma in Bexbach bestohlen : Kabeltrommeln von Firmengelände gestohlen

Blaulicht an einem Polizeiauto. (Symbolbild) Foto: picture alliance / dpa/Patrick Pleul

Bexbach In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurden mehrere große Kabeltrommeln (Starkstrom) von einem Firmengelände in der Straße „Zum Getzelborn“ in Bexbach gestohlen. Nachdem ein bislang unbekannter Täter ein Zugangstor zu dem Gelände geöffnet und sich mit seinem roten Transporter hinter die Lagerhalle begeben hatte, lud er die Kabeltrommeln ein beziehungsweise wickelte die Starkstromkabel für den Transport von den Kabeltrommeln ab.

Anschließend machte er sich nach Angaben der Polizei mit seinem Transporter in Richtung Obere Hochstraße davon.