Homburg wurde südamerikanisch : Ein heißer, mexikanischer Vormittag

Homburg Die Santana Cover Band gab ihr Bestes und zauberte Südamerika nach Homburg. Es wäre aber mit Sicherheit eine gute Idee gewesen, den einen oder anderen Sonnenschirm zusätzlich aufzustellen, fanden die Zuhörer.

Das hatte in der Vergangenheit immer wieder zu interessanten Einblicken in die Randlagen des Jazz geführt – auch das ein auszeichnendes Merkmal des Homburger Jazzfrühschoppens. Und genau in diesem Kontext müsse man, so Konrad am Samstagmorgen, auch die Hommage an Carlos Santana sehen. „Die Musik von Santana lehnt sich ja an den Latin-Jazz an. Natürlich hat er Mainstream-Titel geschrieben. Aber die Grundlage der Musik ist Jazz. Und wir wollen ja auch ein bisschen im Programm abwechseln und nicht nur reinen, puren Jazz spielen.“ So werde man auch Soul beim Jazzfrühschoppen präsentieren. Angst, dass eher traditionell geprägte Jazzfrühschoppen-Gäste mit dem deutlich gitarren-orientierten Sound der Santana-Cover-Band eher wenig anfangen könnten, die habe er nicht, so Konrad. So rechne er nicht damit, dass der Zuspruch geringer sei, zumal die Band selbst zahlreiche Fans mit nach Homburg bringe.