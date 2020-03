Mit Mitgliederehrung : Kreisjägertag des Saarpfalz-Kreises

Der Kreisjägermeister des Saarpfalz-Kreises, Patrick Klär, kündigt die Jahreshauptversammlung der Jäger für Freitag, 20. März, um 19 Uhr im Volkshaus in Oberbexbach, in der Frankenholzstraße 81 an.



