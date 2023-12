Ehrung des Personals Gelegenheit, alle zum Jahresende zu sehen

Bei der Stadt Bexbach ist es zu einer schönen Tradition geworden, im Volkshaus Oberbexbach im Rahmen einer gemeinsamen Jahresabschlussfeier der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zusammenzukommen. „Ich habe gehört, dass eine solche Zusammenkunft zum Ende eines Jahres hin in anderen Kommunen gar nicht mehr so der Fall ist. Ich finde das sehr schade. Schließlich trifft man hier Kolleginnen und Kollegen, die man ansonsten übers Jahr verteilt vielleicht nicht so oft sieht“, meinte der Bexbacher Bürgermeister Christian Prech.