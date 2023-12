Adventsmarkt in Niederbexbach Niederbexbacher Adventsmarkt war auch ohne Musik ein Erfolg

Klar, dass auch der Nikolaus an beiden Tagen nicht fehlen sollte. Nur vorweihnachtliche Musik fehlte an beiden Tagen. Blasius, der auch Mitglied der „Vereinsgemeinschaft Niederbexbach“ ist, dem Veranstalter dieses Adventsmarktes, erklärte dazu: „Wie in den Medien vielfach schon berichtet wurde, hat die Gema die Gebühren für Musik auf Advents-, Nikolaus- und Weihnachtsmärkten drastisch erhöht. Finanziell wären wir da schnell an unsere Grenzen gestoßen. Also haben wir auf die musikalische Unterhaltung in diesem Jahr ganz verzichtet.“ Schade eigentlich, aber der Stimmung auf dem Adventsmarkt tat dies keinen Abbruch. Selina Wörther aus Niederbexbach: „Das macht nichts. Die Stimmung und Atmosphäre ist dennoch sehr schön und gut.“ Besonders gerne komme sie immer wieder hierher, weil es eine Vielfalt von Speisen gebe. Und besonders die Waffeln hatten es der Niederbexbacherin angetan, bevor sie sich weiter mit ihren Freunden unterhielt.