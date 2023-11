Sachbeschädigung in Kleinottweiler Gebäude mit Graffiti beschmiert

Ein oder mehrere Unbekannte haben in der Mühlenstraße in Kleinottweiler ein Gebäude mit Graffiti besprüht. An die Außenwände sowie an Türen und Fenster seien diverse Schriftzüge in silberner und goldener Farbe angebracht worden, teilte die Polizei weiter mit.

12.11.2023 , 12:05 Uhr

Wie die Polizei mitteilt, wurde in Kleinottweiler ein Haus mit Graffiti beschmiert. Foto: Boris Roessler/dpa Foto: dpa/Boris Roessler