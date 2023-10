Bexbach Dieb stiehlt Kupferrohre von Hauswand

Bexbach · Ein bislang unbekannter Täter demontierte in der Zeit zwischen Dienstag 17 Uhr und Donnerstag 8 Uhr insgesamt vier Kupferfallrohre von der Fassade des Martin-Niemöller-Hauses in der Höcherbergstraße in Bexbach - Frankenholz.

20.10.2023, 12:03 Uhr

Foto: dpa/Friso Gentsch