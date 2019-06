In der Uhlandstraße in Bexbach : Unbekannte setzen Container in Brand

Die Feuerwehr musste in Bexbach einen brennenden Container löschen. Foto: dpa/Marcel Kusch

Bexbach Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter haben Donnerstagnacht, 20. Juni, zwischen 22.44 und 23.10 Uhr Altpapier in einem Container in der Uhlandstraße in Bexbach angezündet. Dieser brannte vollständig ab, teilte die Polizei weiter mit.

Der Brand sei dann von der Feuerwehr gelöscht worden. Die Täter waren zuvor geflüchtet – vermutlich in Richtung Rathausstraße.