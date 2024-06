Mitgliederversammlung Imbsweiler führt weiterhin Verein des Bergbaumuseums

Der Verein betreibt das Museum nunmehr seit 31 Jahren. Das Museum ist weit über die Grenzen des Saarlandes hinaus bekannt und beliebt. 6500 Besucher konnte man 2023 verzeichnen. „Ich denke, Bexbach gewinnt durch dieses Museum auch an Bekanntheit“, so der Vorsitzende in der Versammlung. „Wir sind stolz darauf, dass es uns gelingt, die Bergbaugeschichte, welche dem Land Wohlstand und Vollbeschäftigung brachte, für unsere Nachfahren in Erinnerung zu halten.“ Man werde auch weiter daran arbeiten, das Museum aktuell und interessant zu gestalten. Der Vorsitzende dankte auch allen Helferinnen und Helfern, die durch ihren Einsatz dies ermöglichten. Ein ganz besonderer Dank ging an Landrat Theophil Gallo für dessen Unterstützung. Ebenso an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Aquis des Kreises.