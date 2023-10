EU-Parlamentarierin Manuela Ripa zu Gast bei Ha-Ra in Bexbach Im Einsatz für umweltfreundlicheres Säubern

Mal eben kurz die Hände waschen, die fleckigen Klamotten in die Waschmaschine, die benutzten Teller in den Geschirrspüler und mit dem Schrubber durch die Wohnung – tagtäglich nutzen wir bei alldem Seifen, Reinigungs-, Wasch- und Spülmittel, die übers Wasser auch in die Umwelt gelangen. Auch wenn nicht gleich immer der Erbach schäumen muss – Reinigungsmittel stehen nicht im Ruf, eine Wohltat für Umwelt und Natur zu sein: flüssige Kunststoffe, Mikroplastik, Farben, Paraffine – insgesamt pro Jahr 31 000 Tonnen schwer biologisch abbaubare Stoffe sind Bestandteil. Und EU-weit gelangen jährlich 1,5 Millionen Tonnen Wasch- und Reinigungsmittel in die Umwelt – etwa 900 voll beladene Güterzüge.