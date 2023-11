Halloween in Bexbach Bürgersprechstunde der besonderen Art

Bexbach · Zwei Stunden verwandelte sich das Bexbacher Rathaus am Dienstagabend in ein schaurig-schönes Gruselhaus, die Verwaltungsmitarbeiter in Zombies, Hexen und Dämonen, das Rathaus in einen Ort des Schreckens. Wer die Tortur überstand, bekam eine Überlebensurkunde ausgestellt.

01.11.2023, 11:27 Uhr

Mit viel Aufwand hatten sich die Mitarbeiter der Verwaltung für den Abend im Bexbacher Gruselrathaus schrecklich gestylt. Den großen und kleinen Halloween-Fans gefiel diese schrecklich-schöne Verwaltungsperspektive. Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Hach, war das schrecklich schön! In der Halloween-Nacht von Dienstag auf Mittwoch verwandelte sich das Bexbacher Rathaus als Gruselrathaus zum schaurig-schönen Ort des Schreckens. Dunkel wars zwischen den Amtsstuben, Skelette und Totenköpfe führten ins Reich der Geister und Untoten. Und als Erschrecker verwalteten schrecklich fein verkleidete Mitarbeiter der Verwaltung das Grauen in der Halloween-Nacht.