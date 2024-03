Traditionshaus in Bexbach wechselt Besitzer Hotel Hochwiesmühle soll neues Gesicht bekommen

Das Traditionshotel Hochwiesmühle in Bexbach soll unter neuer Leitung rundum erneuert werden. Nachdem die früheren Besitzer, die Familie Jungfleisch, im September 2020 Insolvenz anmelden musste und es jahrelang auch auf Internetportalen vergeblich zum Kauf angeboten hatte, hat es nun einen neuen Eigentümer gefunden. Zugegriffen hat Peter Trösch, früher Eigentümer des gleichnamigen Bexbacher Werbestudios, das 2020 liquidiert wurde. Längst betreibt er mit seiner Gastro-Gruppe am Jägersburger Weiher das „Peters Hotel & Spa“, in Homburg den „Homburger Hof“ und das „Cash“. Und er will nicht nur das Hotel Hochwiesmühle wieder groß machen, sondern hat auch weitreichende Pläne für das Areal drumherum.