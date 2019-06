Es gab auch Preise : Beginn einer problematischen Woche

Zu den Großprojekten, die 2018 fertig geworden sind, zählt auch der zweite Bauabschnitt der I-Med, wie Professor Matthias Hannig zu Beginn der Hochschulwoche erwähnte. Auch Namen neuer Professoren und Absolventenzahlen wurden bekannt gegeben. Das Thema Missbrauch fand nicht statt. Foto: Christine Maack

Homburg Es gab Preise, einen interessanten Festvortrag und Musik der Uni-Bigband. Allerdings wurde ein sehr aktuelles Problem ausgeklammert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Thorsten Wolf

Man hätte durchaus erwarten können, dass die aktuellen Vorwürfe von Kindesmissbrauch rund um die Kinder- und Jugendpsychiatrie am Universitätsklinikum bei der Eröffnung der 58. Homburger Hochschulwoche am Montagabend zumindest eine Erwähnung wert gewesen wären. Doch weit gefehlt. Tatsächlich blendeten alle Redner – vom Leiter der Homburger Volkshochschule Willi-Günther Haßdenteufel über Homburgs Bürgermeister Michael Forster bis hin zu Professor Matthias Hannig als Prodekan der Medizinischen Fakultät –, das Thema komplett aus. Damit wirkte die gut gemeinte Veranstaltung im Homburger Forum vor dem Hintergrund einer nur wenige Stunden zuvor eilig einberufenen Pressekonferenz zu den Missbrauchsvorwürfen einigermaßen aus der Realität gefallen.

Dabei wäre es angemessen gewesen, zumindest kurz auf die Vorfälle, die gestern bundesweit durch die Medien gingen, einzugehen und zu begründen, warum man trotzdem an der Auftakt-Feierstunde, den folgenden Veranstaltungen der Hochschulwoche und der langen Nacht der Wissenschaften am Freitag festhalte.

Und das hätte man gerne tun können, besteht doch kein Grund, die Hochschulwoche in „Sippenhaft“ zu nehmen. Doch hier herrschte einstimmige Sprachlosigkeit der drei Partner zu den aktuellen Vorgängen am Uniklinikum. Auch Professor Wolfgang Reith, der ärztliche Direktor des UKS, nutzte den Moment nicht, um sich erklärend an die Gäste der Eröffnungsveranstaltung zu wenden. Dabei hatte er erst kurz zuvor an der Pressekonferenz zu den Missbrauchsvorwürfen teilgenommen.

Damit rückten andere Themen in den Vordergrund, angefangen bei einem Rückblick Haßdenteufels auf die Arbeit der Volkshochschule Homburg, einem Ausblick Michael Forsters, auch auf deren bauliche Zukunft in der Hohenburgschule, und eine aktuelle Beschreibung in Zahlen und Fakten des Homburger Universitätsklinikums – präsentiert von Matthias Hannig. Zentraler Programmpunkt war nach den drei Rednern die 20.Verleihung des Homburger Wissenschaftspreises. Der mit insgesamt 10 000 Euro dotierte Preis ging an zwei Preisträger: Dr. Anouar Belkacemi und Privatdozent Dr. Maximilian Linxweiler.

Homburgs Bürgermeister Michael Forster ersparte es sich, die wissenschftlichen Hintergründe der beiden Projekte von Belkacemi und Linxweiler zu erläutern. Stattdessen betonte er die große Bedeutung des Preises und dessen Wertigkeit. „Auch in diesem Jahr wurden mehrere hervorragende Arbeiten eingereicht, insgesamt waren es sieben. Das Kuratorium des Homburger Wissenschaftspreises hatte ein schwierige Aufgabe zu bewältigen.“ Letztlich habe die Jury, so Forster, sich dazu entschieden, den Preis in diesem Jahr auf zwei Preisträger aufzuteilen. Forster nutzte den Moment der Preisverleihung auch dazu, dem Kuratorium des Wissenschaftspreises für dessen verantwortungsvolle Auswahl der Preisträger und den Kuratoriumsmitgliedern für deren jahrelanges Engagement ausdrücklich zu danken.

Mit welchen Projekten nun konnten die beiden diesjährigen Preisträger überzeugen? Sowohl Belkacemi als auch Linxweiler hatten sich die Mühe gemacht, eigens für die Preisverleihung ihre hochkomplexen Forschungen in einfache Wort zu kleiden.

So schilderte Linxweiler, welchen therapeutischen Wert der Einsatz von Vitamin D bei der Bekämpfung bestimmter Krebsarten haben könnte. Diese Form von Behandlungen, die Stimulation des körpereigenen Imunsystems, habe sich in den vergangenen Jahren neben der Strahlentherapie und der Chemotherapie als weitere Säule etabliert.

„Das Imunsystem soll dazu gebracht werden, Tumorzellen zu erkennen und gegen sie zu kämpfen und abzutöten. Und genau in diesem Kontext wollen wir erforschen, ob neben teuren Medikamenten auch Vitamenin D einen sehr positiven Effekt hat.“ Gegenwärtig stehe man, so Linxweiler, da noch ganz am Anfang einer neuen Wirkstoff-Entwicklung.

Dr. Anouar Belkacemi (links) und Privatdozent Dr. Maximilian Linxweiler sidn die Wissenschaftspreisträger. Foto: Thorsten Wolf. Foto: Thorsten Wolf