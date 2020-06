Kostenpflichtiger Inhalt: Ortsbegehung in Höchen : Die Poller sollen bald wieder weg

Mit solchen Pollern soll der verkehrsberuhigte Bereich „Zur Bergehalde“ gezähmt werden, Messungen zeigen aber keine wirklich große, positive Auswirkung der Maßnahme, wie bei einer Begehung diskutiert wurde. Foto: Thorsten Wolf

Höchen Anwohner der Straße „Zur Bergehalde“ in Höchen wünschen sich andere Verkehrsmaßnahmen.

Am Ende war das Votum der Anwohner der Straße „Zur Bergehalde“ in Höchen eindeutig: Die in diesem Jahr dort montierten, mobilen Poller sollen wieder weg. Ihren Willen so zum Ausdruck gebracht hatten alle gemeinsam bei einem Ortstermin mit Ortsvorsteherin Eva-Maria Scherer (CDU) und Mitgliedern des Ortsrates am Freitagabend. Was steckt nun hinter der ganzen Geschichte?

Die Straße „Zur Bergehalde“ ist ein verkehrsberuhigter Bereich und auch als solcher gekennzeichnet. Damit gelten dort eine Reihe von besonderen Vorschriften: Fußgänger dürfen die Straße in ihrer ganzen Breite benutzen, spielende Kinder sind überall erlaubt. Der Fahrzeugverkehr muss Schrittgeschwindigkeit einhalten, fahrende Autos dürfen die Fußgänger weder gefährden noch behindern, wenn nötig ist Warten angesagt. Fußgänger ihrerseits dürfen den Fahrverkehr nicht unnötig behindern. Und: Das Parken ist außerhalb der dafür gekennzeichneten Flächen unzulässig, ausgenommen zum Ein- oder Aussteigen und zum Be- oder Entladen.

Die Straße „Zur Bergehalde“ ist aber für so manchen auch eine Durchfahrt zwischen der Kohlstraße und der Straße „Schacht III“. Laut Anwohnern seien es vor allem auch Nutzer des dort angesiedelten Reitstalls, wie am Freitag geäußert wurde. Nun ist eine solche Durchfahrt durch einen verkehrsberuhigten Bereich nicht verboten, führt aber in der Regel nicht gerade dazu, dass ein solcher Bereich wirklich einen ruhigen Charakter hat: Zu viel Verkehr und mitunter auch zu schnelles Fahren können die Folgen sein. Und natürlich nimmt die Verkehrsdichte zu.

Nachdem ein Anwohner schon vor Jahren deswegen bauliche Maßnahmen gefordert hatte, regierte die Stadtverwaltung nun auf erneutes Nachfragen recht zügig – und installierte besagte Poller in der Straße. Zusätzlich zu den schon bestehenden Pflanzinseln sollten die für mehr Ruhe in der Straße sorgen. Doch Messungen vor und nach der Installation der Poller zeigen, dass die Anlagen kaum positive Auswirkungen haben. Eva-Maria Scherer hatte die Auswertungen dazu dabei. Was der Freitag auch zeigte: Keiner der Anwohner war über die Maßnahme informiert, und keiner kann etwas mit den Pollern anfangen.

Die Kritik hatte viele Stimmen, Eva-Maria Scherer eine klare Frage: Sollen die Poller bleiben, oder sollen sie weg? Und wenn „weg“, was dann? Dass die Fahrbahneinbauten nun wieder abmontiert werden sollen, dass ist nun die klare Forderung der Anwohner. In der offenen Dikussion kamen als Ersatzmaßnahmen unterschiedliche Vorschläge, vom versenkbaren Poller am Ende der Straße an der Einmündung zum „Schacht III“ bis zu grundsätzlichen Einrichtung der Straße „Zur Bergehalde“ als Sackgasse. So sah und sieht es auch Eva-Maria Scherer: „Die einzige Möglichkeit, die ich mir vorstellen kann, ist zuzumachen.“ Auch die Ausweisungen von offiziellen Parkflächen, die es bislang nicht gibt, könnte, so Anwohner, zu einer Verkehrsberuhigung beitragen. Dass es eben diese Flächen bislang nicht gibt und damit Besuchern nur die Möglichkeit bleibt, ordnungswidrig zu parken, auch das war eine Kritik am Freitagabend.

Ein Befürchtung seitens der Anwohner ist nun: Wie lange wird es dauern, bis eine neue Planung zur Beruhigung des Verkehrsflusses greift, wenn die Poller nun tatsächlich wieder abgebaut werden. All das soll nun bei einem weiteren Termin vor Ort geklärt werden, dann wenn möglich auch mit Vertretern der Stadtverwaltung. Dieses nächste Treffen ist für Mitte/Ende Juli geplant.

Am Freitagabend war das Votum der Anwohner eindeutig, die Poller sollen wieder weg. Foto: Thorsten Wolf