Die „Bänkebauer“ waren unterwegs : Zwei neue Sitzgruppen für Höchen

Höchen Arbeitskreis am oberen Höcherberg hat die Idee jetzt umgesetzt.

Eine Sitzgruppe befinde sich an der Wegegabelung unterhalb des Sportplatzes „Am Nasswald“, die zweite Outdoor-Sitzgruppe im Wiesental bei den Rindern und Ziegen. „Großartig unterstützt wurde die Aktion von Forstbetrieb Mike Neu, der mit seiner schweren Maschine die dicken alten Stämme an Ort und Stelle gehoben hat. Vor Ort wurden diese in den Boden eingelassen und kurzerhand zu Tischen umfunktioniert“, so Scherer. Wenn man unterhalb des Sportplatzes links in den Wald einbiege, stoße man genau auf die erste Sitzgruppe. Dann müsse man links hoch zum Forsthaus und dort in den Wald hinein. Am „Bösshaarichen-Weiher“ angekommen, gehe links ab ins Wiesental. Auf halbem Wege zur Glanhalle treffe man auf die zweite Sitzgruppe. Dort sei jede Menge Platz. Der Weg durch´s Wiesental habe einen außergewöhnlichen, meditativen Charakter.