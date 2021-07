Aktion der Hobbykünstler um den Höcherberg : 800 Herzkissen für Brustkrebspatientinnen

Höchen/Homburg Bereits zum fünften Mal in der Vereinsgeschichte haben die Hobbykünstler um den Höcherberg eine Herzkissen-Nähaktion für das Uniklinikum in Homburg durchgeführt. Innerhalb von zwei Monaten wurde, Corona bedingt im „Home office“, mit 20 Helfern „ein wahnsinnig tolles Ergebnis erzielt“, wie Sandra Bauer vom Verein mitteilt.

Dieses Mal konnten sogar knapp 800 Herzkissen im Brustkrebszentrum bei Schwester Bettina Knapp übergeben werden. Laut der leitenden Stationsschwester bekommen die Kissen nicht nur Brustkrebspatientinnen, sondern auch Frauen mit schweren Krankheiten, die in der Frauenklinik behandelt werden, die sich über die kleinen und bunten Helferlein in einer für sie schweren Zeit sehr freuen. Allen Anfang hatte die Aktion mit einem Näh-Nachmittag vor Ort in der Frauenklinik im Dachgeschoss, bei der sich viele Helferinnen und Helfer eingefunden hatten um diese Aktion zu unterstützen. Bei dem Termin wurden 204 Herzkissen gefertigt und an die Verantwortlichen übergeben. Die drei darauffolgenden Aktionen fanden jeweils im Vereinsraum der Hobbykünstler statt. Bis heute wurden knapp 2000 Herzkissen an die Frauenklinik übergeben.