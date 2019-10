Wein und Handwerk auf der Kirkeler Burg : Der goldene Oktober versteckte sich

Kirkel Wenn beim Kirkeler Wein- und Handwerkermarkt die Sonne scheint, ist das Fest perfekt. Aber wer erträgt schon jedes Jahr Perfektion? Und so kamen diesmal die Besucher bei grauem Himmel. Aber das tat der Stimmung keinen Abbruch.

Manchmal hat man Glück und erwischt einen goldenen Herbsttag im Oktober, machmal ist der Herbst aber eben einfach Herbst – eher grau, eher regnerisch und eher ein bisschen kühl. So war‘s am vergangenen Wochenende auf der Kirkeler Burg. Dort feierte der Förderkreis Kirkeler Burg seinen traditionellen „Historischen Handwerkermarkt mit Weinfest“, in diesem Jahr zum ersten Mal an zwei Tagen. An zahlreichen Ständen im Handwerkerdorf konnte man in den Auslagen der Händler stöbern, sich an den insgesamt vier Wein-Ausschankstellen eingehend dem Wein widmen und dazu natürlich herbstliche Speisen genießen, von der Kürbissuppe bis zum Kartoffelpuffer. Drumherum gab’s im Rahmenprogramm unter anderem Auftritte der Tribal-Dance-Formation Shabanna Atesh.

Dass es wettertechnisch bei weitem nicht so gut aussah wie in den beiden zurückliegenden Jahren, davon ließen sich Peter Steffen, der erste Vorsitzende des Förderkreises Kirkeler Burg, und sein vielköpfiges Team nicht beeindrucken. So werde man auch im kommenden Jahr wieder zweitägig feiern, denn, verdeutlichte Peter Steffen: Das angesichts des zu erwartenden Besucherandrangs bei richtig gutem Wetter nötige Sicherheitskonzept für die Veranstaltung mache eine eintägige Veranstaltung schlicht unwirtschaftlich. „Das halbe Dorf für einen einzigen Veranstaltungstag zu sperren, wäre einfach Quatsch.“ Gefragt, ob er angesichts des Besucherzuspruchs am Samstag eher mit einem weinenden oder lachenden Auge auf die Veranstaltung blicke, zeigte sich Steffen wie gewohnt lakonisch-optimistisch.