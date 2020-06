Sechs Monate Freiheitsentzug auf Bewährung : Haftstrafe nach Einbruch in Frankenholz

ARCHIV - 10.04.2015, Hessen, Frankfurt/Main: ILLUSTRATION - Ein Mann demonstriert in der polizeilichen Beratungsstelle, wie Einbrecher Fenster aufhebeln. (zu dpa Weniger Straftaten in Corona-Krise: Trend setzt sich fort) Foto: Frank Rumpenhorst/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Frankenholz/St.Ingbert Allzu oft sucht die Polizei nach Zeugen, wenn in Wohnhäuser eingebrochen wurde. In einem Fall, der jetzt vor dem in Strafsachen für Homburg zuständigen Amtsgericht St. Ingbert verhandelt wurde, gab es in einem solchen Fall auch einmal ein Urteil.