Neustart in Kleinottweiler war gelungen : Geselliges Treffen am vierten Advent

Geselliges Treffen am vierten Advent

Neustart in Kleinottweiler war gelungen

Kleinottweiler Nach zwei Jahren Pause stieß der Weihnachtsmarkt in Kleinottweiler auf reges Interesse.

Zwei Jahre lang konnte die Interessengemeinschaft Kleinottweiler Vereine und der Ortsrat wegen der Corona-Pandemie nicht zum Weihnachtsmarkt einladen. Am Samstag vor dem vierten Advent war es aber wieder so weit. Vor dem Kultur- und Sportheim auf dem Gelände der ASV standen einige Buden, an denen der Freizeitclub „Buntstifte“, Olga Aukschun, die Freiwillige Feuerwehr, die „Fairy Ulras“ und der Förderverein Dorfleben, die Straußbuben und -mädels und auch die ASV selbst kulinarische Genüsse, wie Waffeln, Würste, Crêpes und Feuerzangenbowle angeboten. Glühwein sorgte für die innere Erwärmung bei bitterkalten Temperaturen.