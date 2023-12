Infotag Galileo-Schule ist ein moderner Lernort

Auch in diesem Jahr bot die Schulleitung der Galileo-Schule in Bexbach Grundschülern der Klassenstufe vier mit ihren Eltern die Gelegenheit beim „Tag der offenen Tür“ sich über das Bildungs- und Schulabschlussangebot dieser Gemeinschaftsschule einmal umzuschauen. Das gesamte schulische und außerschulische Angebot wurde den Besuchern am vergangenen Samstag vorgestellt. Der neue Schulleiter Kai Ulrich: „Viele Schülerinnen und Schüler, die ab dem nächsten Schuljahr 2024 zu uns kommen, waren gekommen, um sich nicht nur die Räumlichkeiten anzusehen, sondern auch sich darüber zu informieren, was sie im schulischen und außerschulischen Bereich erwartet, welche Möglichkeiten es an unserer Schule gibt.“