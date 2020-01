Sachbeschädigung : Sachbeschädigung durch Graffiti an Buchbinderladen

Bexbach Die Polizei sucht nach Zeugen eines Vorfalls, der sich in der Nacht zum Mittwoch in Bexbach ereignet hat. In der Zeit von 1.30 und 7.30 Uhr wurde dort ein Buchbinderladen mit Graffitis verschmiert. Hierbei wurde nach Angaben der Polizei der rückwärtige Eingang, der über die Verbindungsgasse Rathausstraße/Oberbexbacher Straße entlang der St.-Martin-Kirche erreicht werden kann, samt der Schaufenster mit grüner Sprayfarbe beschmutzt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Nach der Sachbeschädigung entfernte sich der Täter unerkannt vom Tatort.