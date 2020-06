Bexbach Die Zukunft der Gulliverwelt im Bexbacher Blumengarten könnte sich in Kürze klären. Bürgermeister Christian Prech (CDU) berichtet auf Anfrage, dass solches schon mit Joachim Rippel stattgefunden habe, dem Berater der Firma Dr. Theiss Naturwaren, das hinter dem Trägerverein Gulliver-Welt 2.0 e.V. steht.

Prech: „Die Gulliverwelt ist ein attraktiver Punkt in Bexbach und soll dort verbleiben.“ Er habe wieder in Kontakt mit dem Verein treten wollen, nachdem einige der Minitaturgebäude dort verschwunden waren. Rippel habe Interesse signalisiert, die Gulliverwelt dort zu belassen, man müsse allerdings die Randbedingungen abklopfen, so Prech. Etwa hinsichtlich Aufgabenverteilung zwischen Verein und Stadt. „Es soll sich auf jeden Fall in diesem Jahr noch etwas tun. Wir hoffen, dass die entfernten Gebäude wieder aufgestellt werden. Die Gebäude sollen schöner bespielt werden. Das zählt alles zu dem Gesamtkonzept Blumengarten“, erklärt Prech weiter. Backes weist darauf hin, dass 2017 in einem für sieben Jahre geschlossenen Vertrag festgelegt worden sei, was Stadt und Verein hinsichtlich Gulliverwelt zu leisten hätten. Offenbar gibt es auch hier noch Defizite in der Umsetzung.