Vereinsserie Neue Generation übernimmt das Ruder

An der Spitze des Vereins steht nun mit Sebastian Eiden ein junger Hoffnungsträger für die Zukunft. Er ist erst 34 Jahre alt. Beruflich ist Eiden bei der Firma Schaeffler in Homburg im Prototypenbau zuständig. „Ich steuere die Prototypenfertigung von unserem Geschäftsbereich in der Welt“, berichtet Eiden. Beim SV Niederbexbach sei er bereits unmittelbar nach der Geburt von seinem Vater als Mitglied eingetragen worden. „Wir hatten in Oberbexbach gewohnt. Ich war aber mit meinem Vater stets bei den Niederbexbacher Heimspielen vor Ort. Ich hatte zwar auch zwischenzeitlich etwas Fußball gespielt, aber aufgrund von Knieproblemen war dieses Thema leider wieder recht schnell beendet. In den letzten Jahren habe ich mich dafür vermehrt im Vorstand als Beisitzer betätigt“, sagt der neue 1. Vorsitzende.