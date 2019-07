Raub : Dieb stahl Geld direkt aus der Kasse im Kids Store

Dies sollen laut Polizei die mutmaßlichen Diebe sein. Foto: Polizei

Homburg Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, sucht sie Zeugen in einem Fall, der sich bereits am 13. April ereignet hat. Nach Aussage der Polizei kam es an diesem 13. April gegen 15.15 Uhr zu einem Raub im C&A Kidstore im Saarpfalz-Center in der Talstraße in Homburg.

Der unbekannte Täter bat die Kassiererin beim Bezahlvorgang, ihm Geld zu wechseln. Hierbei riss er ihr Scheine im Wert von 300 Euro aus der Hand und verließ danach mit seiner weiblichen Begleitung das Geschäft. Von den mutmaßlichen Dieben hat die Überwachungskamera im Saarpfalz-Center mehrere Fotos gemacht, die uns die Polizei zur Verfügung gestellt hat. Wer kennt die Männder auf dem Foto?