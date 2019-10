Bergbau : Ein „Erinnerungsjahr“ für Frankenholz

Frankenholz Mehrere Veranstaltungen sollen an das Ende des Bergbaus am Höcherberg vor 60 Jahren errinnern.

2019 ist ein besonderes Erinnerungsjahr für den Steinkohlen-Bergbau am Höcherberg, vor allem für Frankenholz und seine Bergbaugeschichte. Vor 140 Jahren, am 1.­ August 1879, wurde auf dem Plateau über dem Klemmlochtal in rund 400 Meter Höhe der erste Spatenstich zum Abteufen des „Schachtes 1“ vorgenommen. Somit fiel praktisch der Startschuss für die Frankenholzer Grubenanlage.