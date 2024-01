Gedenkfeier Die Toten werden niemals vergessen

Er gedachte ebenso der vielen verstorbenen Bergleute, die in der Ausübung ihres Berufes ihr Leben verloren. Er bedankte sich bei allen Helfern, die diese Gedenkveranstaltung immer wieder möglich machen und bei allen Gästen, die in der Kirche St. Josef dem Gedenken einen würdigen Rahmen verliehen, heißt es weiter. Anschließend erinnerte Jörg Müller von der Knappenkameradschaft St. Barbara an den Hergang des Grubenunglücks vom 2. Januar 1941, an die Bergung der Verunglückten und Verstorbenen und gedachte der betroffenen Familien und Angehörigen.