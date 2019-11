Diebstahl in Bexbach : 78-jähriger Mann bestohlen

Einem 78-jährigen Mann wurde am Freitag zwischen 10.30 und 11 Uhr im Lidl-Markt in Bexbach eine Geldbörse, die dieser in seiner geschlossenen Jackentasche trug, gestohlen. In dem Geldbeutel befanden sich diverse Dokumente und Karten sowie ein hoher zweistelliger Bargeldbetrag.

