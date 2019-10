Polnische Tanzgruppe in Niederbexbach : Der nächste Besuch ist schon geplant

Polnische Tanzgruppe in Niederbexbach

Viel Beifall bekamen die jungen Tänzerinnen und Tänzer aus Polen für ihre Aufführungen von „Die Schöne und das Biest“ in der Bliestalhalle . Foto: Markus Hagen

Niederbexbach Polnische Tanzgruppe Koralik zeigte in Niederbexbach zwei Aufführungen von „Die Schöne und das Biest“.

Seit mehr als 20 Jahren kommt die Tanzgruppe Koralik aus dem polnischen Przemysl nach Bexbach und Gersheim, um am Märchenfestival „Hinter den sieben Bergen – Märchland Europa grezenlos“ des Vereins „Begegnungen auf der Grenze“ teilzunehmen. Kinder und Jugendliche im Alter zwischen zehn und 18 Jahren interpretieren Märchen auf ihre ganz eigene künstlerische Art.

Nun waren 40 Tänzerinnen und ein Tänzer unter der Leitung von Dorota Pantula-Ferlejko zu Gast im Schullandheim in Gersheim. In der Bliestalhalle in Niederbexbach präsentierten die polnischen Schülerinnen und Schüler das Märchen „Die Schöne und das Biest“. 70 Minuten beste Unterhaltung waren bei zwei Aufführungen vor Schülerinnen und Schüler der Grundschulen Bexbach und Frankenholz sowie der Jangangsstufe fünf und sechs der Gemeinschaftsschule Galileo Bexbach angesagt.