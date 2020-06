Joachim Horzella bald 1. Vorsitzender? : Führungswechsel beim SV Bexbach naht

BEXBACH Am 28. Juni bei der Mitgliederversammlung soll Joachim Horzella in die Fußstapfen des 1. Vorsitzenden Walter Weiland treten. Für die Zukunft ist eine SG mit der DJK Bexbach möglich.

Beim SV Bexbach hat man bereits die Idee entwickelt, dass sich sämtliche Bexbacher Fußballvereine diese Kosten teilen und sie dafür die rote Erde als Ausweichgelände zu ihrem Naturrasen benutzen könnten. Gerade in der kalten Jahreszeit sind die anderen Bexbacher Fußballclubs stets auf der Suche nach Ausweichplätzen. Diese Lösung könnte dementsprechend sämtlichen Vereinen in der Nachbarschaft helfen. Die verfügen, wenn überhaupt, im Winter nur über ein sehr kleines Ausweichgelände. „Uns hat es in den vergangenen Monaten aufgrund der Corona-Pandemie hart getroffen. Am 13. März hatte das Sportheim zum letzten Mal vor Corona Gäste“, sagt Horzella. Momentan gebe es nach der Wiedereröffnung wieder etwas Umsatz, der jedoch im Vergleich zu früher äußerst gering sei. Auch im sportlichen Bereich geht es beim SV Bexbach nach dem Re-Start in den Trainingsbetrieb – wenn auch unter den gebotenen Abstands- und Hygieneregeln – wieder aufwärts. In der Saison 2018/19 hatten die Bexbacher in der Kreisliga A Saarpfalz hinter der SpVgg. Einöd-Ingweiler II die Vize-Meisterschaft erreicht, scheiterten dann aber in der Aufstiegsrelegation. In der mittlerweile abgebrochenen Spielzeit 2019/20 musste sich die Elf von Trainer Michael Blatt mit Rang sieben begnügen. „Es hatte Abgänge und auch teilweise Verletzungspech gegeben, so dass wir dieses Mal kleinere Brötchen backen mussten“, blickt Horzella zurück.