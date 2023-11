Nachruf Früherer Ortsvorsteher von Kleinottweiler gestorben

Im Januar 1961 begann Walter Geith als junger Lehrer an der Kleinottweiler Grundschule. Gut 13 Jahre lang war er der Lehrer im Ort, bis er 1974 im Rahmen der Gebiets- und Verwaltungsreform mit seinen Schülerinnen und Schülern zunächst an die Grundschule nach Niederbexbach wechselte und dann 1976 das Amt des Schulleiters an der Grundschule in Frankenholz übernahm. Seit 1965 war er Mitglied des SPD-Ortsvereins Kleinottweiler. 1979 erreichte er als Spitzenkandidat bei den Wahlen die absolute Mehrheit und übernahm das Amt des Ortsvorstehers, welches er in den folgenden 20 Jahren, bis 1999, begleiten sollte. Ein wichtiges Ziel seiner Amtszeit war es, die Wohnqualität in dem Bexbacher Stadtteil zu verbessern. Verkehrsberuhigende Maßnahmen wurden durchgesetzt, neue Bauplätze geschaffen. Darüber hinaus setzte sich Geith für die Vereine ein und packte auch selbst mit an. In den ehemaligen Klassenräumen der alten Schule wurde Raum für den Männergesangverein und die Freiwillige Feuerwehr geschaffen. Der Kinderspielplatz hinter der Schule wurde hergerichtet.