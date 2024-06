Rund um den Hindenburgturm in Bexbach Bexbach feiert: Blumengartenfest mit Mondscheinmarkt und Fußball

Am kommenden Wochenende ist es so weit, dann geht das wiederbelebte Bexbacher Blumengartenfest in seine zweite Runde. Wie schon bei der ersten Auflage im vergangenen Jahr will die Stadt unter dem Motto „Das Blumengartenfest, ein Fest von Bexbachern für Bexbacher!“ wieder für ein großes Hallo in Bexbachs guter Stube sorgen.