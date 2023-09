Arbeiten in der Höcherbergstraße gehen weiter Frankenholz bleibt auch 2024 eine Baustelle

Für viele Autofahrer ist die Dauerbaustelle in der Ortsdurchfahrt Frankenholz entnervend. Ein Ende ist nicht in Sicht, nur eine Pause. So lässt sich zusammenfassen, was die Stadtwerke Bexbach auf unsere Anfrage zu den Arbeiten berichten. Sie führen die Baumaßnahme federführend durch, wie der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) erklärt. Wie ist dort nun die aktuelle Lage?