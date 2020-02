Bexbach : Fragebogen-Aktion zur City-Fest-Nachfolge

Derzeit laufen die Planungen zur Neuorganisation einer Nachfolgeveranstaltung für das Bexbacher City-Fest. Zur Erinnerung: Im November hatte Bürgermeister Christian Prech einen Schlussstrich angekündigt.

Hintergrund seien finanzielle Gründe. Die Entscheidung wird nicht von allen mitgetragen, kürzlich gab es heftige Kritik von der SPD. Es sei, so teilt die Stadtverwaltung aktuell mit, bei einem Treffen mit allen Interessierten festgestellt worden, dass die Bereitschaft groß sei, das kulturelle Leben in der Stadt Bexbach zu beleben. In einem Fragebogen sollen jetzt die einzelnen Interessen abgefragt und anschließend ausgewertet werden. Die Fragebögen sollen bis spätestens 28. Februar an die Stadt Bexbach zurückgesandt werden.