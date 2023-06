Schwierige Haushaltslage am Höcherberg Bei den Finanzen soll sich was ändern

Wie soll es weitergehen mit den Finanzen der saarländischen Städte und Gemeinden? Mit dieser Frage beschäftigte sich am Donnerstagabend der Bexbacher Stadtrat auf Antrag der CDU-Fraktion. Gegenstand der Diskussion war ein Papier der Christdemokraten. Dessen Titel: „Resolution zum kommunalen Haushalt der Stadt Bexbach“. Zum Hintergrund: In diesen Tagen bringt die CDU landesweit diese Resolution in zahlreichen Stadt- und Gemeinderäte – immer mit dem Ziel, eine fraktionsübergreifende Position zu erzielen. So auch in Bexbach.