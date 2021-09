Vollversammlung in Kleinottweiler : Feuerwehr-Jahr stand im Zeichen von Corona

Kleinottweiler Ehrungen und Beförderungen standen im Mittelpunkt der Jahreshauptversammlung des Löschbezirks Kleinottweiler.

Ausführlich beleuchtete Löschbezirksführer Stephan Schäfer in seinem Bericht die Ereignisse im und rund um den Löschbezirk, was das vergangene Jahr betraf. Aktuell liegt der Personalstand bei 19 Aktiven und neun Mitgliedern der Alterswehr. Mit Michele Camus, Lisa-Marie Grub und Benjamin Herrmann konnte man drei Neuzugänge aufnehmen. Erstmals in der Geschichte des Löschbezirks gehören nun auch weibliche Mitglieder der Wehr an. 17 Einsätze, darunter sechs technische Hilfeleistungen (unter anderem bei Sturmschäden und Gefahrgut), jeweils ein Groß- und Mittelbrand, fünf Kleinbrände, drei Fehlalarme und ein sonstiger Einsatz, gab es 2020 zu verzeichnen.