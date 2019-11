Unglück am Feiertag : Feuer in Bexbacher Schokofabrik richtet hohen Schaden an

Feuer in Bexbacher Schokofabrik richtet hohen Schaden an

Die Feuerwehr in Bexbach hat am Feiertag Allerheiligen zu einem Brand in der Schokoladenfabrik Fuchs & Hoffmann einen Brand gelöscht.

Bexbach Mittlerweile steht offensichtlich auch der Auslöser für den Brand fest, der das Unternehmen einiges kosten dürfte.

Bei einem Feuer in der Bexbacher Schokoladenfabrik Fuchs & Hoffmann ist nach Angaben eines Homburger Polizeisprechers an Allerheiligen erheblicher Schaden entstanden. Der Brand war an einer Produktionsmaschine ausgebrochen und hatte dabei auch das Hallendach erwischt. Gegen 16.15 Uhr löste die Feuermeldeanlage in dem Werk den Alarm aus.