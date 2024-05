ASV Kleinottweiler und FC Viktoria St. Ingbert ASV patzt, Viktoria feiert den Aufstieg

In der Fußball-Bezirksliga Ost steht der FC Viktoria St. Ingbert als Vizemeister und zweiter direkter Aufsteiger hinter Titelträger SV Kirkel fest. Die Viktoria setzte sich am Sonntag am vorletzten Spieltag vor etwa 200 Zuschauern daheim gegen den Tabellen-15. SV Höchen mit 6:0 (3:0) durch und profitierte vom Patzer des Verfolgers ASV Kleinottweiler. Der Tabellendritte kam zu Hause gegen die auf Rang vier platzierte SG Bexbach vor 180 Zuschauern nicht über ein 3:3 (1:2) hinaus.