Polizei Bexbach : Mountainbike aus Carport gestohlen

Bexbach Ein bislang unbekannter Täter hat in Bexbach in der Zeit von vergangenem Samstag, 20 Uhr, bis Dienstag, 9.30 Uhr, ein Fahrrad gestohlen. Der Vorfall ereignete sich in der Brahmsstraße. Das Mountainbike war neben dem Wohnanwesen unter einem Carport abgestellt und mittels eines Spiralschlosses gesichert, teilt die Polizei mit.

Vermutlich wurde das Schloss durchtrennt und ebenfalls entwendet. Das Fahrrad der Marke B´Twin, 27-Zoll und Shimanoschaltung, besitzt einem schwarzen Rahmen mit blau-grauer Aufschrift.