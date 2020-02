Einbruchsserie in Bexbach : Nächtliche Besucher in zwei weiteren Gebäuden

Bexbach Die Einbruchsserie in Bexbach geht weiter. Nachdem bereits über das vergangene Wochenende unbekannte Täter versucht haben, in insgesamt vier Häuser, darunter auch Gewerbetriebe, einzusteigen, vermeldet die Polizei nun zwei weitere Straftaten dieser Art. Im Zeitraum von Mittwoch, 16 Uhr, bis Donnerstag, 7 Uhr, versuchte mindestens ein bislang unbekannter Täter, in der Bürgerbüro der Stadt auf dem Aloys-Nesseler-Platz einzusteigen.

Zunächst wurde nach Angaben der Polizei ein Fenster aufgebrochen. Der oder die Täter gelangten so in die Büroräume und durchsuchten diese. Nach ersten Erkenntnissen wurde allerdings nichts entwendet, der oder die Täter flüchteten anscheinend unverrichteter Dinge.

Einen weiteren Einbruch registriert die Polizei Im Zeitraum vom Mittwoch, 21 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr. Hierbei wurde von Unbekannten eine Gärtnerei im Streitweg aufgesucht. Der oder die Täter verschafften nach dem Aufbrechen der Eingangstür sowie weiterer Zwischentüren Zugang zu sämtlichen Räumlichkeiten des Ladenlokals. Nach derzeitigem Kenntnisstand der Polizei wurde nichts entwendet, und der oder die Täter verließen die Gärtnerei auf dem Einstiegsweg.