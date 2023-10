Zwist, Spenden und Waffen Was nach der großen Larp-Schlacht bleibt – Bexbach nach dem Epic Empires (mit Fotostrecke)

Bexbach · Mehr als 1300 Menschen werfen sich in Wikinger-, Ork- oder Elben-Schale und prügeln mit Schaumstoffwaffen aufeinander ein: Epic Empires in Bexbach ist eine der größten Larp-Conventions Deutschlands. Was nach einer solchen Großveranstaltung in einer Kleinstadt bleibt: lokalpolitische Streitereien, Geld – und Waffen.

14.10.2023, 17:50 Uhr

Dieser Tage ist das Fundbüro in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) wieder besonders voll. Einen Großteil der vermissten Gegenstände würde man aber wohl normalerweise nicht im Fundbüro einer saarländischen Kleinstadt erwarten: Speere, Dolche, grober Messing- und Knochenschmuck, Tonkrüge, Leinentuniken, Kettenhauben und vieles mehr. Einmal im Jahr wird das Bexbacher Fundbüro zur mittelalterlichen Waffenkammer – denn einmal im Jahr wird Bexbach zum Schlachtfeld.