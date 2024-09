Vakanz in Bexbach ist Vergangenheit Kirche als besonderen Raum erleben

„Man ist hier bereit für etwas Neues. Und das macht mir viel Freude“. So formuliert Elisabeth Lang, seit März 2024 die neue Pfarrerin der protestantischen Kirchengemeinde Bexbach, das, was sie seit ihrem Amtsantritt am Höcherberg erleben durfte. Für die 31-Jährige, aufgewachsen in der Nähe von Kaiserslautern, ist es die erste Pfarrstelle in ihrer beruflichen Laufbahn. Wie geht man damit um, in Bexbach „die Pfarrerin“ zu sein? Immerhin ist dieses Amt, gleich ob katholisch oder protestantisch, eine Institution, und man ist eine Person des öffentlichen Lebens. Mit dieser neuen Rolle kommt Lang aber augenscheinlich bestens zurecht. „Ich muss sagen, dass ich hier in einem herzlichen und sehr wohlwollenden Umfeld gelandet bin. Ich kannte Bexbach vorher gar nicht, war noch nie da. Und ich glaube, meine Versetzung hierher war für beide Seiten ein Glücksgriff.“