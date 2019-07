Nahversorgung : Mit dem Kleinbus in Höchen auf Tour

Höchen Ab kommenden Mittwoch können sich Senioren wieder zum Einkaufen bringen lassen.

Das Senioren-Einkaufsmobil der Arbeiterwohlfahrt (Awo) ist nach der Sommerpause wieder ab kommenden Mittwoch, 24. Juli, 9 Uhr, in Höchen auf Tour. Immer mittwochs von 9 bis 12 Uhr gibt es dann für die älteren Bürgerinnen und Bürger wieder die Möglichkeit, selbstständig die Dinge des Lebens zu erledigen. Die Seniorinnen und Senioren können den Kleinbus zum Einkaufen, zu Arzt- und Apothekenbesuchen, zu Bankenbesuchen, zu Friseur- oder Fußpflegeterminen und vielem mehr benutzen, schreibt Ortsvorsteherin Eva-Maria Scherer in ihrer Pressemitteilung. Immer öfter würden auch Bekannte besucht, oder man treffe sich einfach zum Kaffeetrinken.

Theo Holdmann fährt seit Sommer 2015 den Kleinbus und kümmert sich vorbildlich um die älteren Menschen. Die Mitfahrerinnen und Mitfahrer werden zu Hause abgeholt und auch wieder vor der Haustür abgesetzt. Dieses zusätzliche Angebot werde in einem Ort wie Höchen immer wichtiger, so Scherer. Viele der Senioren lebten allein, hätten niemanden, der Einkäufe für sie erledige, und die Bushaltestellen seien viel zu weit entfernt. Sind die Einkäufe mal zu schwer, hilft der Fahrer gerne. Gehhilfen und Rollatoren sind für die Nutzung des Mobiles kein Problem. Theo Holdmann kommt jeden Mittwoch erst einmal bei der Ortsvorsteherin von Höchen vorbei und holt die Anmeldeliste ab. Eva-Maria Scherer: „Manchmal gehört auch für die älteren Menschen etwas Mut dazu, sich einfach mal anzumelden und dieses Projekt kennen zu lernen.“ Es gehe auch nicht nur um den Einkauf: „Für manche Senioren ist das ein Höhepunkt in der Woche“. Es habe eben auch den positiven Effekt, mal rauszukommen und andere Menschen zu treffen. Scherer möchte die „älteren Leute geradezu motivieren und sie dazu ermuntern, das tolle Projekt doch einfach mal auszuprobieren“, heißt es in der Mitteilung weiter. Die Ortsvorsteherin hofft, dass sich möglichst viele für dieses Projekt anmelden mögen.