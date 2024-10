Weitere Aufführung in Oberbexbach geplant Eine Woche Familie Eiermann im Volkshaus

Hubert Eiermanns Betrieb stellt seit Jahren recht einträglich Eierkocher her, aber in jüngster Zeit sind die Umsätze eingebrochen. Für eine mögliche Produktionsumstellung fehlt allerdings das nötige Kapital, während Ehefrau Isolde (Tatjana Martaller) das Geld mit vollen Händen ausgibt und ganz eigene Ziele verfolgt. Ihre Forderung nach einer zusätzlichen Haushaltshilfe (Sabrina Lorson) stellt sich jedoch am Ende als Glücksfall heraus. Wenig hilfreich zeigen sich dagegen die Nachbarn Traudel und Waldemar Kern (Birgit u. Patric Breme), die eigentlich grundsätzlich über die Terrassentür zu Besuch erscheinen. Tochter Babsi (Evelyn Martaller) hat keine Lust mehr auf Schule und Abitur und ihre Freunde Thomas (Jan Scherer) und Susi (Vanessa Bost) leben sorglos in den Tag. Der schwerhörige Opa Alfons (Heiko Weirich) schießt mit seinen Ideen ganz schön übers Ziel hinaus und somit stiften er sowie die eigens von ihm bestellte „Klempnerin“ (Anja Donauer), jede Menge Verwirrung. So ernst sich die Situation anfangs darstellt, entwickelt sich das Ganze doch sehr lustig zum Vergnügen der Zuschauer.