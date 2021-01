Einbruch im Saarpfalz-Park : Vandalismus auf dem Bexbacher Utopion-Gelände

Bexbach Wie erst jetzt mitgeteilt wurde, haben Unbekannte bereits am Wochenende vom 22. bis 24. Januar erheblichen Schaden auf dem Utopion-Gelände im Saarpfalz-Park Bexbach angerichtet. Bei zwei Materialcontainern wurden die Schlösser entfernt und Werkzeuge und Gartengeräte gestohlen.

Im Bereich der Häuser im Tal des Geländes sei in eines der Häuser eingebrochen, Mobiliar zerstört worden, Kulissen seien aufgebrochen und stark beschädigt sowie Müll in Form von Alkoholflaschen in der Natur entsorgt worden. Die Vertreter von Utopion, Anne-Kathrin Gog und Julian Blomann, in einer Pressemitteilung: „Es tut einfach weh zu sehen, wie die liebevoll handgefertigten Möbel und Kulissen blinder Zerstörungswut zum Opfer fallen”. Insgesamt wird der Schaden auf etwa 5000 Euro beziffert.