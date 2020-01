Aus Gaststätte in Bexbach : Bei Einbruch Geld aus Spielautomaten gestohlen

In eine Gaststätte in Bexbach sind mindestens zwei Täter eingebrochen. Foto: dpa/Frank Rumpenhorst

Bexbach Mindestens zwei Täter sind am Mittwoch, 15. Januar, 4.38 Uhr, in eine Gaststätte in der Rathausstraße in Bexbach eingebrochen. Sie hatten zunächst ein Fenster an der Rückseite des Gebäudes aufgehebelt und waren so in die Räume gelangt, teilt die Polizei mit.

Hier brachen die Einbrecher zwei Geldspielautomaten auf, entwendeten daraus die Geldkassetten sowie eine Kellnergeldbörse, anschließend gelangten sie über das aufgebrochene Fenster auch wieder nach draußen. Wie hoch der Schaden ist, sei derzeit noch unklar.