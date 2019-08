Kriminalpolizei : Unbekannte stiegen in Wohnhaus ein

Der Wohnungsschlüssel steckte an der Eingangstür, die Bewohner hielten sich im Garten auf. Zwei bislang unbekannte Täter nutzten nach Polizeiangaben die Situation aus und stiegen am Samstagabend gegen 21 Uhr in ein Wohnhaus in der Höcherbergstraße in Frankenholz ein.

Sie gelangten in die Wohnung im ersten Obergeschoss und durchwühlten ein Zimmer. Durch einen Lichtschein aus ihrer Wohnung wurden die Bewohner auf die Täter aufmerksam und schreckten diese auf. Diese stiegen in einen schwarzen BMW mit Neunkircher Kennzeichen und fuhren in Richtung Bexbach davon. Bereits ein Tag zuvor war laut Polizei bereits in das Anwesen eingebrochen worden.