Seitenfenster wurde eingeschlagen : Einbrecher in Bexbacher Supermarkt

Ein Unbekannter hat in Bexbach ein Fenster eingeschlagen und ist so in einen Supermarkt eingebrochen. Foto: dpa/Daniel Maurer

Bexbach Ein bislang unbekannter Täter hat am Pfingstmontag,1. Juni, gegen 0.45 Uhr, das alarmgesicherte Seitenfenster einer Supermarktfiliale in der Kleinottweilerstraße in Bexbach eingeschlagen. Obwohl der Alarm dann auslöste, sei er durch das Fenster in den Personalbereich des Supermarktes eingestiegen, teilte die Polizei weiter mit.

Hier habe er mehrere Schränke nach Wertgegenständen durchsucht und sei dann wieder durch das Einstiegsfenster geflüchtet. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht klar. Die Ermittlungen laufen.