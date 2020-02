Einbruch in Bexbach : Einbruch in ein Autohaus

Am frühren Samstagmorgen wurde in ein Autohaus in der Hochstraße in Bexbach eingebrochen. Der oder die bislang unbekannten Täter hebelten kurz vor 4 Uhr gewaltsam ein Fenster auf und gelangten so in das Gebäudeinnere, aus dem sie Bargeld in geringer Höhe aus einer Geldkassette gestohlen haben.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung, wie die Polizei weiter mitteilt.